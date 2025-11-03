¿Está de acuerdo con la dimisión de Carlos Mazón?
Carlos Mazón ha presentado su dimisión como 'president' de la Generalitat Valenciana. El dirigente del PPCV admite "errores propios" y tira la toalla tras unos "meses muy duros": "Ya no puedo más". Las reacciones no se han hecho esperar.
