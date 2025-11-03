¿Está de acuerdo con la dimisión de Carlos Mazón?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comparecencia.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comparecencia. / Francisco Calabuig

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Carlos Mazón ha presentado su dimisión como 'president' de la Generalitat Valenciana. El dirigente del PPCV admite "errores propios" y tira la toalla tras unos "meses muy duros": "Ya no puedo más". Las reacciones no se han hecho esperar.

