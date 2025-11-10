Encuesta: ¿Cree que debería haber un adelanto electoral tras la dimisión de Mazón?

La renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat ha abierto un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana. Su salida del cargo ha provocado movimientos internos en el Gobierno autonómico y entre las fuerzas de la oposición, que ahora debaten cuál debe ser el siguiente paso.

Mientras algunos partidos reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas para garantizar la estabilidad institucional, otros defienden que el actual Consell mantenga su mandato hasta el final de la legislatura. En este contexto, se reabre el debate sobre la gobernabilidad, el equilibrio político en Les Corts y el papel que asumirá el futuro liderazgo del Ejecutivo valenciano.