Encuesta: ¿Cree que debería haber un adelanto electoral tras la dimisión de Mazón?
La salida de Carlos Mazón abre una nueva etapa política y reaviva el debate sobre un posible adelanto electoral
La renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat ha abierto un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana. Su salida del cargo ha provocado movimientos internos en el Gobierno autonómico y entre las fuerzas de la oposición, que ahora debaten cuál debe ser el siguiente paso.
Mientras algunos partidos reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas para garantizar la estabilidad institucional, otros defienden que el actual Consell mantenga su mandato hasta el final de la legislatura. En este contexto, se reabre el debate sobre la gobernabilidad, el equilibrio político en Les Corts y el papel que asumirá el futuro liderazgo del Ejecutivo valenciano.
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario