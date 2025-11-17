Encuesta: ¿Piensas aprovechar las ofertas del Black Friday?

Aunque el Black Friday se celebra oficialmente el 28 de noviembre, lo cierto es que hace tiempo que dejó de ser solo “ese día”. Cada vez más tiendas —especialmente online— alargan sus ofertas durante toda la semana e incluso a lo largo de noviembre entero, como una forma de ir calentando motores para la Navidad.

Esta tradición, que nació en Estados Unidos en los años 60, empezó con un nombre curioso: se hablaba de “viernes negro” por el caos de tráfico que se formaba tras el Día de Acción de Gracias. Pero con los años, esa etiqueta fue perdiendo su tono sombrío y acabó convirtiéndose en sinónimo de chollos, gangas y excusas perfectas para darse un capricho o adelantar regalos.

En España, el Black Friday ha calado con fuerza en sectores como la moda, la tecnología, los viajes o la belleza, y marca para muchos el arranque de la fiebre consumista de cara a la navidad.

Hoy por hoy, el Black Friday es casi una tradición más: una especie de señal no escrita de que la temporada navideña está a la vuelta de la esquina… y que toca abrir bien los ojos (y comparar precios) si quieres aprovechar las mejores ofertas. Mueve millones de euros en ventas y ha cambiado nuestros hábitos: muchos esperan estas fechas para comparar precios, hacer listas y adelantar los regalos navideños sin dejarse un dineral.