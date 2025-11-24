Encuesta: ¿Crees que la justicia está politizada?
Preguntamos a nuestros lectores si consideran que la justicia actúa con independencia del poder político
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados.
Esta última decisión del TS y la tensión generada han vuelto a situar la independencia judicial en el centro del debate público. Los pronunciamientos de magistrados y las críticas de distintos partidos han alimentado una sensación de confrontación institucional que trasciende lo estrictamente jurídico.
En este clima, se reabre una discusión en España: ¿está la justicia politizada?
