Encuesta: ¿Has notado el incremento de precios por la Navidad?
La campaña navideña ya ha arrancado y con ella la temporada de compras
Con la Navidad a las puertas, muchos hogares empiezan a organizar las compras típicas de estas fechas: alimentos para las celebraciones, regalos, decoración, ocio y viajes. Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que perciben que estos gastos se han encarecido respecto a años anteriores.
El aumento del precio de productos básicos, la subida en algunos servicios y el incremento de la demanda durante este periodo hacen que la campaña navideña sea, para muchas familias, un momento de mayor presión económica. Esta sensación se repite en supermercados, mercados, comercios locales y plataformas online, donde los consumidores aseguran notar una diferencia significativa en el coste final de sus compras.
En este contexto, queremos saber cómo lo estás viviendo tú:
