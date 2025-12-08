Encuesta: ¿Te parece acertada la decisión de que España renuncie a Eurovisión?

España no participará en Eurovisión 2026. La decisión llega después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya aprobado las nuevas normas del concurso que permiten la presencia de Israel en la próxima edición. Tras esta votación, España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda han anunciado de forma conjunta que renuncian a acudir al festival.

La salida implica, además, que RTVE no retransmitirá la final del certamen, aunque sí mantiene su participación en Eurovisión Junior, que se celebrará el 13 de diciembre.

La medida ha generado un debate dentro y fuera de España: para algunos, la renuncia responde a un posicionamiento coherente; para otros, supone perder presencia en un evento cultural seguido en todo el mundo.