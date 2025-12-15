Encuesta: ¿Dejarías de trabajar si te tocara el Gordo de Navidad?
Cuando se acerca la Navidad, hay una pregunta que, casi sin darnos cuenta, vuelve a colarse en charlas familiares, cafés con amigos y mensajes de WhatsApp: “¿Y si este año nos toca el Gordo?”. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, no es solo una cita con el azar, sino también con la imaginación y las ilusiones compartidas.
Mientras algunos juegan el décimo de siempre y otros compran varios números para tentar a la suerte, el Gordo de Navidad, con 400.000 euros por décimo, vuelve a despertar la imaginación colectiva y la pregunta de si con ese premio sería posible dejar de trabajar.
Más allá del dinero, el sorteo abre un debate muy humano: ¿seguiríamos trabajando si no lo necesitáramos? Hay quien aprovecharía para descansar o cambiar de vida, y quien continuaría trabajando por vocación o satisfacción personal.
Este año habrá más décimos y más premios, con 2.772 millones de euros repartidos, aunque las probabilidades siguen siendo las mismas: una entre 100.000 para ganar el primer premio. Aun así, en un contexto de subida de precios e incertidumbre laboral, la cuestión cobra especial relevancia.
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca