Encuesta: ¿Dejarías de trabajar si te tocara el Gordo de Navidad?

Cuando se acerca la Navidad, hay una pregunta que, casi sin darnos cuenta, vuelve a colarse en charlas familiares, cafés con amigos y mensajes de WhatsApp: “¿Y si este año nos toca el Gordo?”. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, no es solo una cita con el azar, sino también con la imaginación y las ilusiones compartidas.

Mientras algunos juegan el décimo de siempre y otros compran varios números para tentar a la suerte, el Gordo de Navidad, con 400.000 euros por décimo, vuelve a despertar la imaginación colectiva y la pregunta de si con ese premio sería posible dejar de trabajar.

Más allá del dinero, el sorteo abre un debate muy humano: ¿seguiríamos trabajando si no lo necesitáramos? Hay quien aprovecharía para descansar o cambiar de vida, y quien continuaría trabajando por vocación o satisfacción personal.

Este año habrá más décimos y más premios, con 2.772 millones de euros repartidos, aunque las probabilidades siguen siendo las mismas: una entre 100.000 para ganar el primer premio. Aun así, en un contexto de subida de precios e incertidumbre laboral, la cuestión cobra especial relevancia.