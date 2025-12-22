Encuesta: ¿Has comprado ya tu baliza V16?

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar obligatoriamente una baliza V16 conectada y homologada por la DGT, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, el grado de conocimiento y adopción de esta nueva normativa sigue siendo bajo entre los conductores.

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización que, en caso de avería o accidente, se coloca sobre el techo del vehículo y emite una luz intermitente visible a 360 grados. Además, los modelos homologados envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, facilitando la actuación de los servicios de emergencia y mejorando la seguridad vial.

Las multas

No llevar una baliza V16 a partir de 2026 puede suponer multas de entre 80 y 200 euros, además de posibles responsabilidades legales y problemas con las aseguradoras en caso de accidente. Eso sí, no todas las balizas sirven: solo serán válidas las conectadas y certificadas por la DGT, identificables por su código oficial y el distintivo “Certificada DGT 3.0”.

A pesar de ello, distintos estudios revelan que la mayoría de conductores aún no dispone de una baliza homologada, y muchos siguen confiando únicamente en los triángulos, que dejarán de ser legales.