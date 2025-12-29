Encuesta: ¿Te has propuesto algún cambio de hábito con el inicio del nuevo año?
La llegada de un nuevo ciclo invita a muchos ciudadanos de la provincia a reflexionar sobre sus rutinas y fijar metas personales.
Con el final del año cada vez más cerca, el cambio de calendario invita casi sin darnos cuenta a parar un momento y mirar atrás. La verdad es que, para muchas personas, el 1 de enero no es solo una fecha más en la agenda, sino un pequeño punto de inflexión emocional: una oportunidad para resetear, replantearse rutinas y pensar en cómo vivir un poco mejor.
Estos propósitos suelen tener mucho que ver con el cuidado personal: mejorar la salud física, encontrar más tiempo para uno mismo o incorporar hábitos más responsables y sostenibles en el día a día. Y es que ese deseo de renovación, de empezar “con aire nuevo”, se repite año tras año cuando llegan estas fechas tan señaladas.
Desde el Periódico Mediterráneo queremos escuchar a nuestros lectores y conocer su punto de vista:
