Encuesta: ¿Será 2026 un mejor año que 2025?
El arranque de 2026 deja motivos para el optimismo, pero también dudas que invitan a mirar el futuro con cautela
El año 2026 acaba de empezar y lo hace dejando sensaciones encontradas. Por un lado, hay motivos para el optimismo. Castellón cerró 2025 con la cifra de paro más baja en 18 años, alcanzó un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social y vio cómo sectores clave —como la construcción, la industria o el turismo— recuperaban impulso. No es poca cosa. Empresarios, sindicatos y administraciones coinciden en que el balance ha sido positivo y confían en que esta buena dinámica se mantenga durante los próximos meses.
Pero no todo invita a la tranquilidad. La actualidad internacional vuelve a recordarnos lo frágil que puede ser el contexto global. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, con ataques militares y una escalada de tensión diplomática, introduce incertidumbre y despierta preocupación por sus posibles consecuencias económicas y políticas. Y es que, aunque los problemas parezcan lejanos, muchas veces acaban teniendo efectos más cerca de lo que pensamos.
Así, entre el optimismo que dejan los datos locales y las dudas que genera el escenario internacional, surge una pregunta casi inevitable al comenzar el año.
