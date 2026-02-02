Encuesta: ¿Está a favor de la regularización masiva de inmigrantes?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno aprobará un real decreto pactado con Podemos para regularizar a entre 500.000 y 800.000 personas que acrediten estancia en España antes de 2026 y cumplan ciertos requisitos.

Seis claves de la regularización de 500.000 inmigrantes: beneficiarios y requisitos del pacto entre Gobierno y Podemos

Lucía Feijoo Viera

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un real decreto para poner en marcha una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, tras el pacto con Podemos. La medida podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas y busca, según el Ejecutivo, “dar seguridad jurídica” a una realidad que ya existe.

Podrán acogerse quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de estancia continuada y no tengan antecedentes penales relevantes. Esa permanencia no solo se demostrará con el padrón: también servirán documentos como citas médicas, contratos de alquiler, billetes de transporte o facturas.

Además, la solicitud tendrá efectos inmediatos: frenará procedimientos de expulsión por motivos administrativos y, si se admite a trámite, dará una residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la sanidad. El plazo para pedirlo irá, según Podemos, de abril al 30 de junio de 2026.

En Europa, este tipo de regularizaciones no son habituales: Francia ha endurecido sus permisos, Italia amplía visados con trabas y Alemania y Reino Unido suelen optar por vías más restrictivas y caso por caso.

