Encuesta: ¿Cree que el Día de los Enamorados es solo un negocio?

¿Cree que el Día de los Enamorados es solo un negocio?

La escala Valentine es una medida unidimensional de satisfacción en las relaciones disponible de forma gratuita.

La escala Valentine es una medida unidimensional de satisfacción en las relaciones disponible de forma gratuita. / EP

Víctor Meseguer

Cada 14 de febrero, el Día de los Enamorados vuelve a llenar escaparates, campañas publicitarias y promociones especiales. Para algunos, es una fecha para celebrar el amor y los vínculos personales; para otros, un ejemplo más de cómo el consumo se impone a los sentimientos.

Entre regalos, cenas y experiencias, San Valentín genera cada año un importante impacto económico, pero también reabre el debate sobre si esta celebración mantiene su sentido original o si se ha convertido, principalmente, en una estrategia comercial.

En este contexto, lanzamos la encuesta:

