Encuesta: ¿Cree que el Día de los Enamorados es solo un negocio?

Cada 14 de febrero, el Día de los Enamorados vuelve a llenar escaparates, campañas publicitarias y promociones especiales. Para algunos, es una fecha para celebrar el amor y los vínculos personales; para otros, un ejemplo más de cómo el consumo se impone a los sentimientos.

Entre regalos, cenas y experiencias, San Valentín genera cada año un importante impacto económico, pero también reabre el debate sobre si esta celebración mantiene su sentido original o si se ha convertido, principalmente, en una estrategia comercial.

En este contexto, lanzamos la encuesta: