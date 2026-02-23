Encuesta: ¿Eres partidario de desviar fondos públicos a la sanidad privada?

La sanidad atraviesa semanas de tensión. La huelga estatal de médicos de febrero ha dejado miles de citas, pruebas y cirugías suspendidas y las consejerías ya hablan de “planes de recuperación” para absorber el retraso acumulado, mientras se anuncian nuevas jornadas de paro en los próximos meses. En paralelo, el Gobierno impulsa una norma para reforzar la prioridad de la gestión pública del Sistema Nacional de Salud, y el sector privado responde que esa ley limitaría la capacidad de las comunidades para organizar recursos y colaborar cuando el sistema se satura.

En este contexto, se reabre una discusión de fondo: qué papel debe jugar la sanidad privada. Quienes la defienden sostienen que puede descongestionar la pública —especialmente en cirugía programada, pruebas diagnósticas o consultas— y ofrecer más rapidez y opciones, además de aportar inversión y capacidad asistencial. Quienes la cuestionan advierten del riesgo de desviar fondos y profesionales de la sanidad pública, aumentar desigualdades (según la capacidad de pago o el seguro) y generar un sistema “a dos velocidades”, donde lo urgente o complejo acaba recayendo de forma desigual en lo público.

Con huelgas, listas de espera y un pulso político abierto, queremos conocer tu posición: