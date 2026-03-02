Encuesta: ¿Crees justificado el ataque de EEUU e Israel a Irán?

La tensión en Oriente Próximo ha escalado con rapidez tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, a la que Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones en distintos puntos de la región. En paralelo, el conflicto se ha extendido a otros frentes: Israel ha intensificado sus bombardeos en el Líbano tras ataques atribuidos a Hizbulá, mientras crece el balance de víctimas y heridos en varios países.

La crisis ya tiene efectos más allá del campo de batalla. La inseguridad en el Golfo Pérsico y el riesgo sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz están afectando al transporte y a la aviación, y alimentan la preocupación por el precio del petróleo. En este contexto de escalada y represalias, lanzamos esta encuesta: