Encuesta: ¿Crees justificado el ataque de EEUU e Israel a Irán?

La cadena de ataques se extiende a Líbano y al Golfo, con impacto en vuelos y energía

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

Néstor Marín

Néstor Marín

Castellón

La tensión en Oriente Próximo ha escalado con rapidez tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, a la que Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones en distintos puntos de la región. En paralelo, el conflicto se ha extendido a otros frentes: Israel ha intensificado sus bombardeos en el Líbano tras ataques atribuidos a Hizbulá, mientras crece el balance de víctimas y heridos en varios países.

La crisis ya tiene efectos más allá del campo de batalla. La inseguridad en el Golfo Pérsico y el riesgo sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz están afectando al transporte y a la aviación, y alimentan la preocupación por el precio del petróleo. En este contexto de escalada y represalias, lanzamos esta encuesta:

