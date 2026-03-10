Encuesta: ¿Te cabrea el precio actual del combustible?

La gasolina y el diésel han cruzado una de las barreras psicológicas más sensibles para el consumidor. Según los datos de Facua procedentes del Geoportal de Hidrocarburos, en algunas estaciones de servicio españolas, el diésel supera ya los 2 euros por litro, con un máximo de 2,294 euros, mientras la media nacional se sitúa en 1,767 euros. Por su parte, la gasolina registra una media de 1,652 euros el litro, con 1,999 euros por litro en la estación más cara. De hecho, el precio de ambos carburantes están por encima de 2 euros en varias localidades españolas.

Traducido al bolsillo, la subida ya es muy visible. Un repostaje de 50 litros cuesta hoy unos 88,35 euros al precio medio actual, pero se dispara hasta 114,70 euros en la estación más cara. Entre el surtidor más barato y el más caro hay ya una diferencia de 65,2 euros por ese mismo llenado, una brecha que retrata hasta qué punto se ha tensado el mercado minorista en apenas unos días.