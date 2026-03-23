Encuesta: ¿estás a favor del cambio de hora?

El cambio de hora vuelve a abrir el debate entre quienes lo consideran útil y quienes creen que ya no tiene sentido mantenerlo. En esta ocasión, el ajuste se producirá este fin de semana, en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, cuando a las 2.00 horas serán las 3.00, dando así paso al horario de verano.

Como ocurre cada año, esta modificación del reloj divide a la población entre partidarios y detractores. Quienes están a favor defienden que permite aprovechar mejor las horas de luz natural, favorece las actividades al aire libre y puede contribuir al ahorro energético. En cambio, quienes se muestran en contra consideran que altera el descanso, afecta al rendimiento y rompe la rutina diaria, especialmente en niños, personas mayores y trabajadores con horarios más exigentes.

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En los últimos años, el debate sobre la continuidad de esta medida ha ido ganando peso. Cada vez son más quienes apuestan por mantener un horario fijo durante todo el año (lo que también es polémico es qué horario de los dos mantener). Mientras no haya una decisión definitiva, la pregunta sigue en el aire: ¿estás a favor del cambio de hora?