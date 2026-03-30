Encuesta: ¿Participarás en alguna de las procesiones de Semana Santa en Castellón?
La provincia celebra una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo
La Semana Santa ya se deja sentir en Castellón y, con ella, el pulso de la participación ciudadana. En este contexto, lanzamos una encuesta para conocer el grado de implicación de los castellonenses en una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo: las procesiones.
Bajo la pregunta ¿Participarás en alguna de las procesiones de Semana Santa en Castellón?, buscamos tomar el pulso a una celebración que combina devoción, cultura y turismo. Cada año, miles de personas salen a la calle, ya sea como cofrades, espectadores o visitantes, consolidando estas fechas como un importante reclamo social y económico.
La encuesta pretende reflejar si se mantiene el interés y la participación respecto a años anteriores o si, por el contrario, se perciben cambios en los hábitos de la ciudadanía.
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