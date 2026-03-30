Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta empresa cerámicaEstudiante excelenteEstudiante Castellón Juan RoigCierre tienda CastellónAspiradora Action
instagramlinkedin

Encuesta: ¿Participarás en alguna de las procesiones de Semana Santa en Castellón?

La provincia celebra una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo

Procesión del Jueves Santo, en la Semana Santa Vinaròs.

Procesión del Jueves Santo, en la Semana Santa Vinaròs. / Javier Flores

Diego Sánchez

La Semana Santa ya se deja sentir en Castellón y, con ella, el pulso de la participación ciudadana. En este contexto, lanzamos una encuesta para conocer el grado de implicación de los castellonenses en una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo: las procesiones.

Bajo la pregunta ¿Participarás en alguna de las procesiones de Semana Santa en Castellón?, buscamos tomar el pulso a una celebración que combina devoción, cultura y turismo. Cada año, miles de personas salen a la calle, ya sea como cofrades, espectadores o visitantes, consolidando estas fechas como un importante reclamo social y económico.

Noticias relacionadas

La encuesta pretende reflejar si se mantiene el interés y la participación respecto a años anteriores o si, por el contrario, se perciben cambios en los hábitos de la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents