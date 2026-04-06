Encuesta: ¿Crees que se ha informado suficiente sobre las nuevas deducciones en la Declaración de la Renta?

La campaña de la Renta 2025 comienza este miércoles 8 de abril de 2026 por internet, continuará desde el 6 de mayo por teléfono y podrá realizarse de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio. En este marco, la encuesta plantea una cuestión dirigida a los contribuyentes: ¿Crees que se ha informado suficiente sobre las nuevas deducciones de la Declaración de la Renta? El objetivo es conocer la percepción ciudadana sobre la claridad y el alcance de la información difundida en una campaña marcada por distintas novedades fiscales.

La consulta busca medir si los ciudadanos consideran que Hacienda y las administraciones han explicado de forma adecuada los cambios incluidos este año, así como los requisitos para beneficiarse de determinadas deducciones. Entre las novedades figuran medidas autonómicas concretas, como nuevas rebajas fiscales en la Comunitat Valenciana, dentro de una campaña cuyo plazo general de presentación finalizará el 30 de junio de 2026, aunque el límite para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación en cuenta será el 25 de junio.