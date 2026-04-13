Encuesta: ¿Has notado ya la presencia de mosquitos?

La subida de las temperaturas ya empieza a traer consigo una de las molestias más habituales de la temporada: la presencia de mosquitos. Con el avance de la primavera y la cercanía del verano, estos insectos ya se pueden ver en viviendas, terrazas, parques y zonas húmedas.

Su aparición suele intensificarse con el calor, especialmente tras episodios de lluvias y con el aumento de las horas de sol. Por eso, cada año son más frecuentes las quejas por sus picaduras, el zumbido durante la noche y la sensación de que llegan antes que en temporadas anteriores.

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Asimismo, la Diputación de Castellón ha reforzado las actuaciones de control de mosquitos después de las lluvias del pasado mes de marzo y confirma una notable reducción de la población larvaria en la provincia. Los castellonenses se preguntan si será suficiente para que este verano los mosquitos no se conviertan en protagonistas, por el momento ¿has notado ya la presencia de mosquitos?