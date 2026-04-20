Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la regularización extraordinaria de inmigrantes?

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España en abril de 2026 abre una vía temporal para que determinadas personas extranjeras en situación irregular puedan solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. La medida, aprobada mediante el Real Decreto 316/2026, está dirigida, entre otros supuestos, a quienes ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y pueden acreditar arraigo, intención de trabajar, convivencia familiar o una situación de vulnerabilidad. Además, la norma fija que el plazo para presentar la solicitud llega hasta el 30 de junio de 2026.

Uno de los puntos más sensibles de esta nueva regulación es precisamente la acreditación de la vulnerabilidad. El decreto establece que esa situación debe justificarse mediante un certificado o informe emitido por entidades competentes en asistencia social, y precisa que también pueden intervenir entidades del tercer sector inscritas en el registro habilitado para ello. En la práctica, ese requisito se ha convertido en un cuello de botella administrativo en muchas ciudades, porque miles de personas intentan conseguir en poco tiempo un documento que puede resultar clave para entrar en el proceso de regularización.

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En Castellón, la aplicación de la regularización extraordinaria ha provocado colas masivas en la oficina de atención a personas migradas de la Ronda Mijares, donde decenas de personas llegaron a pasar la noche en la calle para intentar conseguir el informe de vulnerabilidad, un documento clave para iniciar el proceso. La alta demanda, los retrasos en las citas y la saturación del sistema municipal han generado escenas de tensión, incertidumbre y quejas por la falta de medios para atender con agilidad a quienes buscan regularizar su situación.