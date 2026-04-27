Encuesta: ¿Crees que el CD Castellón conseguirá el ascenso a Primera División de forma directa?

El CD Castellón está metido de lleno en la pelea por el ascenso directo a Primera División. El equipo albinegro llega lanzado tras una nueva victoria de enorme valor en Málaga, donde se impuso por 2-3 en un partido clave ante un rival directo. Ese triunfo permite al Castellón situarse cuarto con 64 puntos, a solo cinco del liderato y a tres de la segunda plaza.

La igualdad en la parte alta de Segunda División es máxima. El Racing de Santander lidera la clasificación con 69 puntos, seguido por el Almería, con 67, y el Deportivo, con 65. Justo detrás aparece el Castellón, con 64, por delante de Burgos y Eibar, ambos con 61, y el Málaga, que se queda con 60 tras caer ante los orelluts.

Al Castellón le quedan cinco jornadas por delante y el calendario todavía ofrece muchas curvas. Su próximo partido será en Castalia ante el Córdoba, el sábado 2 de mayo a las 18:30 horas. Después visitará al AD Ceuta, el sábado 9 de mayo a las 14:00 horas. Más adelante recibirá al Cádiz, viajará a Huesca y cerrará la temporada en casa contra el Eibar.

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Un tramo final exigente, con rivales de entidad y duelos que pueden marcar el destino del equipo. Por eso, lanzamos la pregunta: ¿Crees que el CD Castellón conseguirá el ascenso a Primera División de forma directa?