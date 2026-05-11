Encuesta: ¿Tiene miedo a la expansión del hantavirus?

El hantavirus vuelve a generar preocupación entre la población debido a los casos detectados en su origen en el crucero neerlandés MV Hondius y que se ha propagado en distintas zonas y al temor de que pueda expandirse con mayor rapidez. Esta enfermedad, transmitida principalmente por roedores silvestres, puede afectar gravemente la salud de las personas si no se toman las precauciones necesarias.

El contagio suele producirse al inhalar partículas presentes en la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, especialmente en lugares cerrados, poco ventilados o con falta de limpieza. Por eso, los especialistas recomiendan mantener viviendas, galpones y espacios de trabajo libres de basura, evitar la acumulación de alimentos al aire libre y ventilar bien antes de ingresar a sitios que hayan permanecido cerrados durante mucho tiempo.

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Aunque no todas las personas están expuestas al mismo nivel de riesgo, la información y la prevención son claves para evitar el avance de la enfermedad. La aparición de nuevos casos despierta dudas, inquietud y, en algunos sectores, miedo. Por eso queremos conocer su opinión: ¿tiene miedo a la expansión del hantavirus?