Encuesta: ¿Cree que el CD Castellón jugará el play-off de ascenso a Primera División?
Los orelluts se encuentran en la sexta plaza con 66 puntos, empatados con el Burgos (7º)
El CD Castellón encara la fase más decisiva de la temporada con la mirada puesta en asegurar el play-off de ascenso a Primera División, una vez se ha esfumado ya el sueño de ascender de forma directa. Tras la disputa de la jornada 40, los orelluts se encuentran en la sexta posición de la tabla, la última que da acceso a jugar la fase de ascenso, con 66 puntos. Los mismos tienen el Burgos, que se encuentra en el séptimo lugar y el Eibar (8º), con 64, es el otro equipo que también lucha por esa plaza.
Solo quedan dos partidos
Dos partidos. Dos jornadas. Esto es lo que le resta a la competición para esclarecer qué equipos ascenderán de forma directa -el Racing de Santander ya lo ha certificado- y cuales jugarán el play-off para luchar por ese tercer billete a Primera División. El primero de los duelos se disputará este domingo, a las 18.30 horas, en el Alcoraz, contra el Huesca (que se está jugando el descenso) y el segundo será en casa, ante la afición, aún sin fecha, contra el Eibar. Un duelo directo que seguro que marcará la temporada del CD Castellón.
Ante tal panorama, el periódico Mediterráneo quiere conocer la opinión de sus lectores: ¿Cree que el CD Castellón jugará el play-off de ascenso a Primera División?
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