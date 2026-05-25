Encuesta: ¿Te gusta la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026?

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ya ha despejado una de las grandes incógnitas antes del Mundial 2026: la lista de 26 futbolistas con los que España intentará pelear por su segunda estrella. La convocatoria, anunciada este lunes 25 de mayo, marca el inicio de la cuenta atrás para una cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La elección del míster no ha dejado indiferente a nadie. Como suele ocurrir antes de un gran torneo, la lista abre el debate entre los aficionados: nombres esperados, posibles ausencias dolorosas, apuestas personales del técnico y jugadores que llegan en un momento clave de la temporada.

España afronta el Mundial con la ilusión de volver a ser protagonista tras el éxito de la Eurocopa 2024 y con una generación que mezcla juventud, talento y experiencia. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Rodri o Dani Olmo aparecen entre los grandes focos de atención de una selección que parte entre las candidatas a llegar lejos.

Lista de España para el Mundial 2026

PORTEROS: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona)

DEFENSAS: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Álex Grimaldo (Leverkusen)

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal)

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DELANTEROS: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (Barcelona), Alex Baena (Atlético), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Borja Iglesias (Celta), Víctor Muñoz (Osasuna) y Yeremi Pino (Crystal Palace).