Encuesta: ¿Cree que hay suficiente vigilancia en las playas de Castellón?
El verano se acerca y las playas de Castellón volverán a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, turistas y visitantes
El verano se acerca y las playas de Castellón volverán a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, turistas y visitantes. Con la llegada del buen tiempo, miles de personas acuden cada día al litoral para bañarse, pasear o practicar deportes acuáticos, lo que vuelve a poner en primer plano la importancia de los servicios de socorrismo, vigilancia y prevención.
La seguridad en las playas ha cobrado especial relevancia tras los últimos sucesos registrados en la provincia.Ayer, el cadáver del menor desaparecido en la playa del Pla de la Torre de Almassora fue hallado en la zona de Vora Riu, después de cuatro días de búsqueda en los que participaron medios terrestres, acuáticos y aéreos. El joven se había hundido en el agua mientras nadaba, provocando una profunda conmoción en la localidad.
Este caso se suma al fallecimiento de un joven de 27 años en la playa de Peñíscola ese pasado sábado y al de otro menor de 16 años en Benicàssim, a principios de abril, lo que eleva a tres los ahogados este año en la provincia de Castellón.
Ante esta situación: ¿cree que hay suficiente vigilancia en las playas de Castellón?
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