Encuesta: ¿Crees que la paz entre Estados Unidos e Irán será duradera?
El pacto entre Washington y Teherán genera esperanza, pero la tensión regional mantiene abiertas muchas incógnitas
Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo provisional de paz que está previsto que se firme este viernes 19 de junio en Suiza. El pacto llega tras más de cien días de guerra y abre la puerta a una posible reapertura del estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio internacional y el transporte de petróleo.
El anuncio ha sido recibido con alivio por varios gobiernos. España, China y la Autoridad Palestina han valorado positivamente el acuerdo, aunque también han pedido que este avance diplomático sirva para frenar otros focos de tensión en Oriente Próximo, especialmente en Gaza y Líbano.
Dudas
Sin embargo, el optimismo no es total. Israel ha asegurado que el acuerdo entre Washington y Teherán “no le vincula” y ha descartado retirar sus tropas del sur del Líbano. Por su parte, el Ejército libanés ha pedido a los desplazados que pospongan su regreso a las zonas fronterizas ante la incertidumbre sobre la evolución del alto el fuego.
El pacto supone un primer paso hacia la desescalada, pero todavía quedan muchas dudas abiertas: si Irán y Estados Unidos cumplirán lo acordado, si Israel aceptará una reducción de la tensión regional y si el acuerdo tendrá efectos reales sobre Gaza, Líbano y el estrecho de Ormuz.
Por eso, queremos conocer la opinión de nuestros lectores:
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