Encuesta: ¿Crees que la justicia actúa con independencia?

España vive días de fuerte tensión judicial, con investigaciones y resoluciones que afectan a distintos ámbitos políticos. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupción en el caso de las mascarillas, mientras el juez Juan Carlos Peinado ha acordado juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, retirándole el pasaporte. Además, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado ante el juez Calama, donde se le preguntó por “las dichosas joyas” y su posible influencia en el rescate de Plus Ultra.

Al mismo tiempo, también continúan las pesquisas que afectan al entorno de Isabel Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria ha cifrado en 4,4 millones de euros la facturación a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 desde empresas vinculadas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en una causa en la que se investigan presuntos delitos fiscales, falsedad documental y corrupción en los negocios. Hacienda también ha advertido al juez de que debe paralizar una investigación tributaria abierta a un directivo de Quirón implicado en la causa, al quedar ahora supeditada a la instrucción judicial.

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En este contexto, el debate sobre la independencia de la justicia cobra especial relevancia. El CGPJ ha abierto una investigación al juez Peinado por sus declaraciones sobre la escolta de Gómez, mientras que la suspensión de la pena de prisión para el empresario Víctor de Aldama —condenado a 4 años y medio por colaboración— ha generado polémica entre quienes ven rigor judicial y quienes perciben un sistema condicionado por intereses políticos. La sucesión de causas que afectan tanto al Gobierno central como al entorno del PP alimenta un clima de desconfianza institucional y de creciente utilización política de los procedimientos judiciales.