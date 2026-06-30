Encuesta: ¿Crees que deberían endurecerse las penas por conducir bajo los efectos del alcohol?

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales en las carreteras. A pesar de las campañas de concienciación impulsadas por las administraciones, los controles de tráfico y las sanciones vigentes, cada año se siguen registrando numerosos siniestros en los que el consumo de alcohol está presente. Las estadísticas de seguridad vial señalan que el alcohol continúa siendo un factor recurrente en una parte significativa de los accidentes con víctimas, especialmente en los más graves.

En este contexto, los últimos casos con consecuencias fatales han vuelto a poner el foco en esta problemática y han reabierto el debate social sobre la eficacia de las medidas actuales. Mientras algunas voces defienden que el marco sancionador ya es suficiente pero debe aplicarse con mayor rigor, otras consideran necesario endurecer las penas, reducir los límites de alcoholemia o reforzar aún más la vigilancia para disuadir este tipo de conductas.

Por lo que urge valorar si las políticas actuales de prevención y sanción son adecuadas para reducir la siniestralidad o si es necesario dar un paso más para proteger la seguridad vial y evitar nuevas víctimas en la carretera. ¿Crees que deberían endurecerse las penas por conducir bajo los efectos del alcohol?