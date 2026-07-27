¿Crees que hay que endurecer las penas para los pirómanos que provoquen incendios forestales?

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El incendio de la Vall d’Uixó, que ha obligado a evacuar a miles de personas y ha arrasado miles de hectáreas, reabre el debate sobre el castigo penal a quienes causan de forma intencionada grandes desastres medioambientales

Imagen del incendio que está arrasando estos días la Serra d'Espadà en Castellón.

Imagen del incendio que está arrasando estos días la Serra d'Espadà en Castellón. / EFE

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó ha vuelto a situar en primer plano una pregunta que reaparece tras cada gran catástrofe: ¿son suficientemente duras las penas para quienes provocan de forma intencionada un fuego de estas características?

Las llamas han afectado a miles de hectáreas de la Serra d’Espadà, han obligado a evacuar a más de 16.000 personas y han provocado el confinamiento de decenas de miles de vecinos. Municipios enteros han tenido que abandonar sus casas mientras cientos de efectivos de emergencias, bomberos, Guardia Civil, Policía y miembros de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para contener el avance del fuego.

Aunque la investigación continúa abierta, la Delegación del Gobierno ha señalado que no se observan causas naturales o meteorológicas que expliquen el origen del incendio. El Seprona mantiene activas todas las líneas de investigación y ha recogido testimonios sobre los hechos ocurridos en la zona. Las autoridades insisten, no obstante, en que todavía es pronto para establecer responsabilidades y piden evitar especulaciones o informaciones no contrastadas.

Ante la posibilidad de que exista intencionalidad humana, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado que recaiga “todo el peso de la ley” sobre la persona responsable. También ha planteado la necesidad de abrir un debate para estudiar penas “mucho más duras” por unos actos que ha calificado como atentados medioambientales.

La discusión no se limita al castigo. Un incendio forestal de esta magnitud pone en riesgo vidas, destruye viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras y causa daños ecológicos que pueden tardar décadas en repararse. A ello se suma el enorme coste de los operativos de extinción, las evacuaciones y la posterior reconstrucción.

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El endurecimiento de las penas puede tener un efecto disuasorio y reflejar la gravedad social de estos delitos. Sin embargo, también resulta fundamental reforzar la investigación, la prevención, la vigilancia de los montes y los recursos destinados a detectar rápidamente cualquier foco.

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