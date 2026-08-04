Encuesta: ¿Has cambiado tus planes de vacaciones por el eclipse?

El próximo miércoles 12 de agosto, Castellón será uno de los lugares privilegiados para contemplar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. El momento más esperado llegará alrededor de las 20.30 horas, cuando la Luna cubra por completo el disco solar durante unos instantes. Al producirse cerca del atardecer, será importante buscar un lugar con el horizonte oeste despejado, sin edificios, montañas ni otros obstáculos.

La expectación ha llevado a muchos castellonenses y visitantes a reorganizar sus vacaciones, reservar alojamiento o elegir playas, miradores y zonas del interior desde las que seguir el fenómeno. Otros, por el contrario, prefieren evitar posibles atascos y aglomeraciones. Para observarlo con seguridad será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses: las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

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¿Has cambiado tus planes de agosto para ver el eclipse? ¿Te desplazarás a algún punto concreto de la provincia o tratarás de contemplarlo desde tu localidad? Cuéntanos cómo piensas vivir una tarde que promete quedar grabada en la memoria de Castellón.