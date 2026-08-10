Encuesta: ¿Crees que hay suficientes medios para luchar contra el fuego?

Cada verano, los incendios forestales obligan a movilizar a numerosos profesionales y recursos para proteger a la población y contener el avance de las llamas. Bomberos, brigadas forestales, medios aéreos, fuerzas de seguridad y servicios de emergencias forman parte de los dispositivos que intervienen cuando se declara un fuego.

La situación vivida durante los últimos días en el interior de Castellón, con varios incendios declarados en diferentes municipios, ha vuelto a mostrar la importancia de contar con una respuesta rápida y coordinada.

Recursos ante los incendios

Las labores de extinción pueden verse condicionadas por factores como el viento, las altas temperaturas, la orografía o las tormentas, que dificultan el trabajo de los equipos desplegados.

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La opinión de los ciudadanos

Ante episodios como los registrados estos días, surge de nuevo el debate sobre si los recursos disponibles son suficientes para afrontar este tipo de emergencias.

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