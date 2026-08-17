Encuesta: ¿Consideras que la AP-7 está desbordada?
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La AP-7 atraviesa un momento de máxima presión de tráfico en la provincia de Castellón. La circulación no ha dejado de crecer desde la liberalización de la autopista y el número de camiones se ha multiplicado en los últimos años.
Una situación que, además, se suma al aumento de accidentes y al deterioro de la vía que denuncian algunos usuarios.
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