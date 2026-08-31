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Encuesta: ¿Has notado la subida de precios con la vuelta a la rutina?

El regreso a la normalidad pone a prueba el bolsillo tras el verano

Una mujer hace la compra en un supermercado.

Una mujer hace la compra en un supermercado. / ELISENDA PONS

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Víctor Meseguer

Septiembre marca el regreso a la rutina y también a una de las épocas del año en las que más se resiente el bolsillo. A los gastos habituales se suman la vuelta al cole, el supermercado, el combustible o el gimnasio, mientras los hogares afrontan además el encarecimiento de la energía y los carburantes.

En Castellón, el diésel se sitúa ya en 1,883 euros por litro y la gasolina sin plomo 95 alcanza los 1,700 euros. Con este escenario, queremos saber si los castellonenses están notando el aumento de precios en su día a día.

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