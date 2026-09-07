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Encuesta: ¿Crees que los centros educativos de Castellón están preparados para afrontar el nuevo curso?

INICIO DEL CURSO ESCOLAR EN UN COLEGIO.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR EN UN COLEGIO. / XOAN ALVAREZ

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Víctor Meseguer

Esta semana arranca oficialmente el nuevo curso escolar en los centros educativos de Castellón, con la vuelta a las aulas de miles de alumnos.

El inicio de las clases pone de nuevo el foco en el estado y las condiciones de colegios e institutos, así como en si las instalaciones están preparadas para afrontar el curso con normalidad.

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