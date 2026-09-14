Encuesta: ¿Consideras que la inteligencia artificial un riesgo para el futuro de la humanidad?

La inteligencia artificial está cada vez más presente en ámbitos como el trabajo, la educación, la ciencia o el entretenimiento. Su rápida evolución ha abierto nuevas posibilidades, pero también ha alimentado las dudas sobre sus límites y sobre los riesgos que podrían acompañar al desarrollo de sistemas cada vez más capaces.

Las últimas advertencias

El debate ha vuelto a cobrar fuerza después de que Jacob Coxon, investigador que había trabajado en OpenAI y Anthropic, alertara públicamente sobre la posibilidad de que la IA pueda llegar a representar una amenaza para la humanidad. Poco después, Evan Hubinger, responsable de investigación sobre alineamiento en Anthropic, situó en más de un 10% la probabilidad que él atribuye a que la IA pueda provocar la extinción humana durante la próxima década. Se trata, en ambos casos, de estimaciones y escenarios hipotéticos que no cuentan con consenso científico.

Quienes advierten de estos riesgos temen especialmente que futuros sistemas sean capaces de mejorar sus propias capacidades o de ejecutar acciones imprevistas para cumplir los objetivos que se les asignan. Algunos incidentes recientes con agentes de IA han reforzado el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de control, aunque no existe actualmente evidencia de que una IA tenga voluntad propia ni de que pueda iniciar por sí sola un proceso ilimitado de automejora.

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Un debate abierto

Frente a estas advertencias, otros especialistas consideran que los escenarios de extinción reciben una atención excesiva y reclaman centrarse en problemas que ya existen, como el impacto sobre el empleo, la privacidad, la vigilancia, el medio ambiente o el uso de la IA en armamento. Con posiciones muy diferentes dentro de la comunidad tecnológica y científica, la cuestión sigue abierta: ¿consideras que la inteligencia artificial es un riesgo para el futuro de la humanidad?