Alexandra Badoiu (directora CEEI Castellón): «Atraer nuevos socios al club de inversión va a ser una línea estratégica»

La nueva directora del Centro de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI), Alexandra Badoui, es Doctora en Economía y Empresa. Nacida en Rumanía el 1 de octubre de 1986, ha desarrollado su carrera profesional en España, Bélgica y Portugal. Compaginará su cargo con la docencia como profesora asociada de la UJI. Le encanta leer, la naturaleza y viajar a destinos como Portugal, donde casi seguro pasará sus próximas vacaciones de verano.

-¿Cómo nace su vocación por el sector emprendedor?

-En el CEEI Castellón apoyamos a los emprendedores desde el minuto uno, es decir, a gente con ideas. Nos enfrentamos a problemáticas muy distintas, tanto de start-up como de empresas que llevan un tiempo en el mercado. Justo antes de tomar el rol de directora estuve de responsable de Innovación y desarrollo de Negocio coordinando un programa de innovación abierta, CV Innova, y es muy gratificante ayudar a grandes compañías y pymes en sus desafíos de innovación. Incluso tenemos experiencias de match de cooperación entre ambas: pues una tiene la tecnología o la experiencia que la otra necesita.

-Si tuvieras que elegir tres metas prioritarias, ¿cuáles en este 2024?

Una es poner el foco en el emprendedor, ser su mejor aliado, en costa e interior, en las zonas despobladas de Castellón. Desarrollamos ya un proyecto piloto con buen resultado. A un consultor no le sale rentable coger el coche hasta Morella. Pero en el CEEI sí podemos y tenemos los recursos. No hay una fecha de inicio, vamos a ver subvenciones con Ivace, Diputación etc.

-¿Se puede buscar una mayor financiación en Europa?

Queremos reforzar la marca CEEI Castellón a nivel nacional e internacional. Esta semana he estado en un congreso europeo y trabajaré para fomentar la colaboración y nutrirnos de experiencias de otros centros de emprendimiento. Queremos empezar por proyectos sencillos, dar servicios a empresas de Castellón, desplazarnos y ver qué hacen otros centros. Intercambiar información de mercado, tipología de clientes...Sería un buen paso.

-¿Y en la red municipal?

-Colaboramos con ayuntamientos, como el de Castelló y su espacio de coworking en el CIES, para desayunos. Onda, con talleres también de emprendimiento; o Almassora, donde las charlas motivacionales para estudiantes de instituto con unos premios han sido un éxito y nos lo piden en otras localidades.

-¿A qué sectores pertenecen las nuevas empresas innovadoras?

-Las de nuestro vivero son multisectoriales con algún componente innovador: ya sea den tecnología o de modelo de negocio. Y las del programa Órbita, lo mismo, muy variadas. En fase de creación, en el Move up primaron los proyectos sostenibles y a desarrollar en el interior. Y en las ya consolidadas sobre todo salud, robótica, educación, música, ocio y restauración.

-¿Qué retos de innovación tiene el tejido empresarial provincial?

-Hace cuatro años empezamos con el programa CV Innova, por el sector logístico, donde detectamos desafíos como la automatización y el reparto a última milla. En general las compañías saben cuáles son sus retos, algunas tienen incluso Comisión de Innovación, pero no saben exactamente qué les falta. El CEEI cuenta con una herramienta para hacer el diagnóstico, a continuación e lleva a cabo la revisión de todo el modelo de negocio con unas preguntas y se redirige.

-¿Algún ejemplo en la cerámica?

-Depende de la empresa. Desde la automatización y maquinaria a robótica, etc. Nos propusieron un reto de recursos humanos en la empresa cerámica: cómo mejorar la comunicación interna entre los empleados de planta y los de oficinas. Y se ofrecieron soluciones.

-¿El ritmo de creación de empresas innovadoras se ha ralentizado por la falta de financiación?

-El interés por emprender en Castellón es cada vez mayor. En el programa Move up seleccionamos 25 proyectos empresariales y este año tuvimos más de 50 candidatos. En las primeras ediciones era difícil llegar a 25. Les acompañamos en el proceso, resolvemos dudas, etc. Y se llevan algún premio en efectivo.

-¿Se van a organizar rondas de financiación con Business Angel?

-El CEEI tiene el club de inversión privado Órbita, que surgió a partir de este programa, desde 2018. Cuenta con 42 socios y ha invertido en seis start-ups de sectores como pueden ser la economía circular o tecnológicas. Es una línea estratégica muy importante que queremos potenciar. Por ello, intentamos dinamizarlo con formación a nuevos inversores, además de los ya famosos, los llamados lead investors.

-¿Y el perfil del emprendedor?

-Suelen empezar con dos o tres empleados, o incluso solo uno. La cifra de hombres y mujeres está equilibrada, algo más ellas. Si antes primaba el joven ahora la tendencia es un profesional con experiencia en cierto campo, de 35 a 50 años.

-¿Es difícil afianzar la start-up?

-Tenemos ejemplos muy buenos y yo diría muy bonitos. Emprendedores que empiezan en fase de idea y les vemos crecer: de un despacho pequeño a otro grande, a otro para 40 personas. Hasta que se tienen que ir. Es una pena y un orgullo. Las que más progresan y más rápido son las tecnológicas.

-¿Qué temáticas le gustaría incentivar en las charlas para emprendedores del CEEI?

-Tras organizar jornadas informativas con expertos en ciberseguridad (del Incibe) en el CEEI Castellón, o de inteligencia artificial, la próxima jornada de los CEEI, en València, abordará todo el concepto de ventas y puede ayudar a sectores tradicionales a nutrirse de las nuevas empresas tecnológicas.

- ¿Qué deberes tiene Castellón para crecer en innovación?

-Es un reto que la innovación de Castellón tenga más reconocimiento en España. Pero también atraer más talento y más inversión, y retenerlo. El programa Órbita, al ser nacional, ya ha logrado que empresas de Madrid, por ejemplo, establezcan su sede en Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo