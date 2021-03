La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha citado a Salvador Illa para el próximo miércoles a mediodía en la ronda de contactos que abrirá para decidir a quién propone como próximo presidente de la Generalitat. Pese a que los independentistas están ultimando un pacto para que Pere Aragonès lidere el Govern, y de hecho ERC y la CUP ya han alcanzado un preacuerdo, el candidato socialista “sigue optando a la presidencia, y así se lo trasladará a Borràs”.

Es lo que ha dicho la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, este lunes. Ha añadido que el partido conoce “cuáles son las reglas del juego”, y que “si Aragonès tiene más apoyos que Illa tendrá que ser él el candidato” a ‘president’.

De momento, Illa cuenta con los 33 votos de su partido, los mismos que el candidato de ERC. Si las bases de la CUP aprueban el miércoles el preacuerdo de su partido con ERC, Aragonès tendrá el apoyo de 42 diputados, a la espera del resultado de la negociación con JxCat.

Pese a que defienden las opciones de Illa, los socialistas se centran también en censurar a Aragonès y ese preacuerdo entre ERC y la CUP. “Tenemos el Parlament más de izquierdas de la historia, y vemos que ERC está dispuesta a llegar a la presidencia a cualquier precio. Está dando las llaves a dos partidos antisistema: la CUP, que no cree en Europa, y Junts, que hace política desde la confrontación. Parece que el país estará en manos de las asambleas de la CUP y de Waterloo. Ese acuerdo no da respuesta a ninguno de los retos que tenemos planteados como sociedad”, ha dicho Granados.

Desde Madrid, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha transmitido una opinión similar. “Nosotros apostamos por la gobernabilidad en Cataluña, centrada en los problemas de los catalanes. Pero la clave parece ser que sigue siendo el soberanismo, no la gestión de los asuntos públicos. Al priorizar el proyecto independentista, se hace en menoscabo de la capacidad de gestión. Poco cabe esperar”, ha señalado tras la reunión de la Ejecutiva de su partido el también ministro de Trasportes, que ha rechazado la propuesta de referéndum sobre la independencia que incluye el preacuerdo entre ERC y la CUP. “Nuestra posición no ha cambiado. Estamos por el cumplimiento de la legalidad. Nuestra prioridad es el crecimiento económico, no el referéndum”, ha argumentado.

La viceprimera secretaria del PSC ha asegurado que “Cataluña ha votado cambio” en las elecciones del 14 de febrero, y que, en cambio, ERC “pacta más de lo mismo”. “El año que viene hará diez años que ERC opta por pactar con la derecha catalana. Ni el 3%, ni las insinuaciones de falta de nitidez los han hecho cambiar de opinión. Votaron a Borràs, de quien dijeron que no serviría como candidata de ERC, como presidenta del Parlament. Nosotros estamos preparados para presentar el viernes una alternativa de Govern. Y de eso irá la intervención de Illa”, ha añadido.