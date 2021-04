La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que mantenga a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

Relacionadas El PP recurre al TC la exclusión de Toni Cantó y niega el requisito de empadronamiento previo

Tras admitir el recurso del PP contra la exclusión de sendos candidatos de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, el Constitucional daba ayer traslado del asunto a la Fiscalía y al PSOE para que presentarán alegaciones.

En las alegaciones se solicita que se mantenga su exclusión de la lista, siguiendo el criterio del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al no cumplir con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

El Constitucional acordó admitir a trámite el recurso del PP al entender que concurre "una especial trascendencia constitucional", dado que "el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" en relación al derecho de participación política.

Los magistrados afirmaban en la providencia que el asunto trasciende el caso concreto "porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales" ante las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Los 'populares' decidieron acudir al tribunal de garantías al "no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo", un extremo que "jamás se ha exigido hasta este caso".

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid. Pero el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse "quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021".

El PP impugnaba en su recurso "la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política" que hace el juez de instancia, así como la imposición de "un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina" en relación a la exigencia de empadronamiento previo al cierre censal.

Uno de los suyos

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que "pase lo que pase" con la lista electoral del PP el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó siempre será uno de los suyos.

"Pase lo que pase con la candidatura, pase lo que pase con la lista, tú ya has ganado. Tú ya has ganado porque te has ganado un espacio en el corazón de todas las personas que forman parte de este proyecto popular", le ha trasladado personalmente en su intervención en un acto de precampaña del PP en San Sebastián de los Reyes al que han acudido juntos.

Posteriormente, preguntada por los medios por el hecho de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Constitucional que mantenga a Cantó y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, fuera de la lista, ha defendido que respetará "todas las decisiones que se adopten" pero ha recalcado que se trata únicamente de una cuestión "burocrática". Ayuso ha insistido en que Cantó será "eternamente" su candidato en estas elecciones.

Por su parte, Cantó ha sostenido que el PSOE "se está comportando como esos equipos de fútbol que son mediocres, malos, y que cuando se tienen que enfrentar a un equipo de profesionales con una gran capitana no hacen otra cosa que provocar faltas y embarrar el campo de juego". "Podrán embarrar el campo, podrán provocar faltas pero lo que no van a impedir es que todos nosotros durante estos veinte días recorramos la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

Además, se ha referido a la pregunta de la candidata de Más Madrid, Mónica García, quien cuestionó que "qué pintaba" él en Madrid. "Yo pensaba... se me ocurren pocas preguntas menos madrileñas que esa porque aquí todos pintamos lo que queramos pintar. Esa es grandeza de la Comunidad de Madrid. Madrid es próspera porque Madrid es libre", ha recalcado, tras deshacerse en elogios a la presidenta.