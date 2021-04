El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes "no normalizar" el recibir cartas con amenazas y balas en su interior y ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio", por lo que ha insistido en "no blanquear a la extrema derecha".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que le parece "muy triste" que se ponga en duda la veracidad de la misiva, como hizo la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el debate electoral. "No han vivido lo que es el cultivo de la amenaza y si lo han vivido no ha sido de la manera que les ha dejado la huella necesaria", ha dicho.

A su juicio, "no se puede relativizar" y "blanquear a la extrema derecha" ni a sus "discursos violento". "Me parece que hay un mínimo que exigir", ha defendido Marlaska, quien ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio".

Preguntado por si hay riesgo de aumento de la violencia de la extrema derecha, el ministro ha señalado que no existe el "riesgo cero" y que sus servicios de información han señalado que éste "no se ha incrementado de forma llamativa o preocupante".

La investigación "avanza"

El ministro ha manifestado esta noche que "las investigaciones sobre las amenazas avanzan". En declaraciones en el programa "Hora 25" de la Cadena SERr, Marlaska ha señalado que "tenemos unos profesionales cualificados. Los hechos acaban de producirse, dejemos el tiempo imprescindible y necesario", se refería así a la carta, que también recibieron el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. "No puedo dar más datos, la reserva es necesaria y confío en la eficacia y la eficiencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional" ha subrayado Marlaska.

Sobre el origen de las cartas el ministro de Interior ha indicado que "no nos tenemos que adelantar para ver si las cartas proceden de este marco, en referencia si proceden de la extrema derecha, y ha añadido que "evidentemente esto no quiere decir que le quiten gravedad a los hechos. Pueden no ser hechos terroristas, pero son hechos de naturaleza delictiva". "El riesgo de terrorismo de extrema derecha existe pero no se ha incrementado de manera significativa", ha dicho.