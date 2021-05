La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha afirmado este jueves que España comparte la posición de la Comisión Europea de liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19 para que lleguen a todo el mundo y ha subrayado que la intención del Gobierno es liderar ese debate.

En declaraciones a los medios tras el acto de supervisión en el aeropuerto de Barajas de un cargamento con material sanitario a la India, Calzón ha explicado que se están buscando "las posibles fórmulas" que permitan hacer el "encaje de la forma más rápida posible", fórmulas que no ha avanzado por respeto al diálogo con los estados miembros de la CE.

No obstante, Calzón ha asegurado que "hay algo que impregna la postura de toda la estrategia europea de vacunación", que es conseguir que las vacunas lleguen a todos los lugares del mundo estableciendo los mecanismos que lo permitan "en el menor plazo de tiempo posible".

La secretaria de Estado ha recordado que ya en el mes de abril el presidente Pedro Sánchez anunció la donación de vacunas a Latinoamérica cuando se alcanzase el 50 por ciento de la población vacunada.

"Es algo que ha estado en la cabeza desde el primer minuto" ha señalado Calzón, al tiempo que ha insistido en que "la solución a la pandemia es global".

La secretaria de Estado también se ha referido a los pasos que da el Gobierno para que las comunidades dispongan de instrumentos jurídicos tras el estado de alarma y ha señalado, entre ellos, "un nuevo real decreto que habilita a las comunidades a interponer recursos de casación".

Sobre la posibilidad de que el levantamiento de toques de queda ralentice la bajada de contagios, Calzón ha dicho que Sanidad "nunca baja la guardia" si bien ha admitido que España se coloca cada vez en un escenario más favorable gracias a la campaña de vacunación.

Calzón ha asegurado que España avanza a buen ritmo y se van cumpliendo los hitos anunciados y eso -ha insistido- "nos coloca en meses claves para seguir caminando en positivo en el avance de la inmunización".

Respaldo de Carmen Calvo

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha evidenciado el apoyo del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a la propuesta de levantar la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus.

Calvo se ha pronunciado así, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, después de que el Gobierno de Estados Unidos haya mostrado su intención de apoyar esta medida y de participar "activamente" en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Me alegro de la posición de EEUU sobre las patentes", ha dicho Calvo para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya puso "encima de la mesa" esta cuestión, recordando que si todas las personas del mundo no están vacunadas no se va a acabar con la pandemia.

Este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea está "dispuesta a discutir" la idea de levantar de manera temporal la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus.