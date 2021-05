La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este jueves su inocencia ante la querella de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación a un visado del Colegio de Aparejadores.

"Una copia no es una falsificación", ha subrayado Monasterio en declaraciones a 'Telemedrid' recogidas por Europa Press sobre la supuesta utilización de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Artuto Valls. Según 'El País', Monasterio seguiría habiendo usando este sello en más trámites hasta 2016.

En la denuncia de Más Madrid se detallaba Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. "Si Hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos que aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años", exponían.

Según la versión de Monasterio, se trata de una fotocopia de 2006 tras la petición de un cliente sobre la copia del archivo de expediente, algo que ella defiende que es "perfectamente legal".

"La Fiscalía, esa que en la Pedro Sánchez decía que manda él, me ha abierto muchos procesos y nunca me ha llegado notificación, siempre me he enterado por los medios", ha lamentado la líder regional de Vox, quien ha dicho estar encantada de poder "ir a explicarlo a algún sitio".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado un suplicatorio a la Asamblea de Madrid para determinar la competencia en relación a esta querella.