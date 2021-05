La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reconocido este lunes que, si al final se conceden indultos a los líderes del 'procés', el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, estaría "rompiendo las reglas del juego" y "pasando una línea roja que tiene sus consecuencias". A su entender, en esa tesitura su partido no se podría "fiar de él" para llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ.

Así se ha pronunciado Gamarra, en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada si el PP se negará a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces (pendiente desde hace más de dos años y medio) si al final hay indultos.

"Sin duda alguna, si Pedro Sánchez llega a consumar lo que está diciendo, está rompiendo las reglas del juego y además está pasando una línea roja que tiene sus consecuencias. No se puede pensar que con aquel que está dispuesto a entregárselo todo a los independentistas, nosotros podemos pactar, porque no nos podemos fiar de él", ha advertido.

Buscar otra mayoría

Tras recalcar que se trata del Gobierno "más débil" desde el punto de vista parlamentario porque "solo tiene 120 diputados", ha recalcado que Sánchez, en vez de buscar apoyo en los independentistas, "podría estar conformado una mayoría constitucionalista que estuviera garantizando la convivencia" y siendo apoyada "mayoritariamente por los españoles".

"Sin embargo, decide buscar otra mayoría, que es la de ese gobierno frankenstein, donde está él con los comunistas y todos aquellos que todos los días ponen en jaque la integridad de España", ha manifestado.

La portavoz parlamentaria del PP ha indicado que con este camino Sánchez está "ganando tiempo" en el Gobierno pero "en ese tirarse por el barranco" no van a ir los españoles y "más pronto que tarde acabará saliendo de La Moncloa". "Le están regalando tiempo pero el precio que está pagando será justo lo que le haga pagar las facturas en las próximas elecciones", ha avisado.

Subida en las encuestas

Gamarra ha señalado que la sociedad española está viviendo un "cambio de ciclo político" ante el "agotamiento del proyecto de Pedro Sánchez por la mentira, la soberbia y la incapacidad" a la hora de gobernar el país. "Ni tan siquiera ha sido capaz de ponerse al frente de la pandemia", ha aseverado.

A su entender, ese cambio de ciclo tiene como "consecuencia" que el centroderecha se está uniendo en torno a "un proyecto ganador" y "alternativa real" de Gobierno que está liderado por Pablo Casado.

Agresión a un dirigente en Euskadi

En cuanto a la agresión que sufrieron el sábado en Vitoria el dirigente del PP vasco Iñaki García Calvo y tres de sus acompañantes, Gamarra ha señalado que es "inaceptable" que sucedan este tipo de hechos en una democracia como la española.

"Ayer tuve oportunidad de hablar con él y me dijo: 'A mi Cuca, nadie me va a decir donde tengo que estar por mis ideas políticas'", ha resaltado, para añadir que ante la "utilización de la amenaza por motivos ideológicos, los demócratas" tienen que decir que "por ahí no pasan".