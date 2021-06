La exsenadora de Podemos Celia Cánovas ha afirmado ante el juez que investiga la gestión de Podemos que "había sobresueldos porque era 'vox populi'", pero no sabe cómo se concretaban, porque ella no formaba parte de la dirección ni vio nóminas, y dejó de donar porque "imaginaba lo que podía pasar".

Celia Cánovas denunció en septiembre de 2020 ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que ella pudo ser víctima de un presunto uso irregular de los fondos de Podemos, ya que hizo donaciones como cargo público cuyo destino desconoce y además hubo un desfase de 2.000 euros entre lo que ella donó al partido en 2018 y lo que el partido le reportó que había donado.

Precisamente, este jueves durante su declaración como testigo ante el juez, ha reconocido que este desfase se debió a una percepción errónea y no es tal.

Cánovas ha testificado a petición de Vox, que ejerce la acusación en el proceso, con el fin de aportar datos sobre las posibles irregularidades, sobre todo sobre presuntos sobresueldos y sobre el desvío de dinero a través de la Caja de Solidaridad en beneficio de la Asociación 404 Comunicación.

"Yo vengo aquí a decir la verdad, como testigo, y lo que no sé no sé. Estoy aquí para averiguar si se ha cometido algún delito", ha dicho a la prensa a la salida, al ser preguntada sobre las irregularidades que denunció ante el magistrado.

Las partes le han preguntado en varias ocasiones sobre los posibles sobresueldos de algunos cargos de Podemos, a lo que ella ha contestado que "había sobresueldos porque era 'vox populi'", pero que no sabe cómo se acordaban "porque no formaba parte de la dirección y no se nos informaba de nada".

"No los cobraba todo el mundo, había gente que cobraba más y gente que cobraba menos... y era una cosa como asumida dentro del partido. Pero al detalle yo no lo sé ni se me enseñaban ninguna nómina", ha explicado.

Lo que sí ha dejado claro es que esos complementos eran contrarios a lo estatutos del partido, de manera que la entonces gerente de la formación, Esther Val, pudo cometer un delito, todo ello en una declaración que a su juicio ha sido "bastante limitada".

Sobre la Caja de Solidaridad de Podemos ha dicho que esta estructura se montó en enero de 2019, y ella dejó de aportar donaciones en marzo o abril de 2018 "voluntariamente, sabiendo o imaginando lo que podía pasar".

Sus informaciones la llevan a pensar, y espera que se investigue, que esa Caja "se creó de forma oscura y con la finalidad de desviar fondos", y como ejemplo ha puesto que una fotógrafa y una conductora que trabajaban para el partido pertenecían a la Asociación 404 Comunicación, lo que es sospechoso.

Por su parte, el letrado de Podemos, Gorka Vellé, ha asegurado que la declaración de la exsenadora de Podemos "no aporta nada a la causa" al ser "un testimonio irrelevante" y ha subrayado que ella denunció un presunto delito de blanqueo de capitales porque había un desfase sobre la cantidad que donó, pero este jueves "ha reconocido que se equivocó y que tenía razón Podemos".

"Ni conocía a gente, ni preguntó nunca dónde se donaba el dinero, ni tuvo interés en hacer esas averiguaciones, ni conocía a la gente de la estructura organizativa que está siendo investigada... No conocía los hechos, y de hecho la Caja de Solidaridad se crea cuando ella deja de hacer las donaciones", ha puesto de relieve el letrado de la formación morada.

La letrada de Vox, Marta Castro, ha incidido en que Cánovas ha certificado que los donantes de Podemos no sabían dónde iba su dinero y que se cobraron sobresueldos en contra de los estatutos del partido, aunque sin aportar más datos.