El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha solicitado la devolución a Marruecos de las aproximadamente 4.000 personas, muchas de ellas menores de edad, que todavía permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 17 y 18 de mayo y ha reclamado una mayor colaboración con el país vecino.

Pablo Casado ha hecho estas declaraciones durante una visita oficial a Ceuta con motivo de la crisis migratoria y ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a todos los ceutíes, a los que ha mostrado el apoyo de su partido en estos "momentos difíciles".

El líder del PP ha dicho que esta situación es una "política de Estado y el Gobierno de España tiene el apoyo del PP para garantizar la soberanía nacional en todo el territorio español y la integridad de nuestras fronteras".

"Y también tiene el apoyo para fortalecer las relaciones exteriores tanto en el marco de la UE como nuestros aliados estratégicos a nivel internacional y también con Marruecos, par que las políticas de vecindad estratégica, de seguridad, comercio, inmigración, agricultura, pesca, antiterrorista se fortalezcan y se garanticen", ha comentado.

Rechaza hablar sobre Cospedal

Además, Casado ha rechazado referirse a la imputación de la ex secretaria general de su formación María Dolores de Cospedal porque, según ha explicado, no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "información".

En declaraciones a los medios durante su visita a Ceuta, Casado ha recordado que hace cuatro meses dijo que no hablaría de asuntos que no le "corresponde" valorar y que "nada tienen que ver" con su "responsabilidad" como líder de los 'populares'. "Y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que tienen los españoles y necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar", ha añadido.

Tras ser preguntado en dos ocasiones por la imputación de Cospedal, los asistentes han abucheado a los periodistas señalando que Casado había acudido a la ciudad autónoma para hablar de otros asuntos. "Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros", ha respondido el propio Casado.

Así, y tras ser preguntado sobre si se plantea abrir un expediente a Cospedal, el líder del PP ha insistido en su "compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público" y que "siempre han estado vinculados a hablar de lo que" a él le "corresponde valorar y no de cuestiones de las que" no tiene "información".

Casado se ha expresado así un día después de que el l juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citase como investigados Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la 'Operación Kitchen'.