La denuncia de un padre por prohibir a su hija de 14 años, alumna del IES Anaga, situado en Santa Cruz, acudir al centro con un top, y un vídeo de Tik Tok denunciando este hecho, con más de 200.000 visualizaciones, han abierto un debate sobre las normas de la indumentaria personal en los institutos públicos. Luis Alberto Díaz, cuyo caso se ha dado a conocer en Radio Club Tenerife, ha llevado al citado instituto ante los juzgados y ha presentado en la Consejería de Educación del Gobierno canario un requerimiento solicitando que «no se deje en manos de cada centro o de cada director la decisión sobre qué vestimenta es la adecuada». Su hija, según cuenta, ha sido expulsada de clase en cuatro ocasiones durante el pasado mes de mayo «por llevar un top, es decir, una camisa corta con la que se ve el ombligo».

Este padre relata a EL DÍA que todo comenzó cuando el pasado 18 de mayo «expulsaron» a su hija de la clase «por llevar un top puesto con un vaquero». «Yo presenté un escrito en el centro pidiendo explicaciones. No solo no me contestaban, sino que la volvieron a expulsar otras tres veces más, una de ellas mientras estaba haciendo un examen de lengua y otra, durante todo el día», añade. Díaz explica que en la norma del instituto sobre la indumentaria, en la que se establecía que el alumnado debía llevar una vestimenta adecuada, «no se especificaba nada más al respecto». «Tras presentar varios escritos en el centro, me pongo en contacto con inspección y también acudo al Juzgado. El 26 de mayo me llaman desde dirección del centro y me citan para el día siguiente, junto a la inspectora. Me comentan que gracias a mi queja han convocado un consejo extraordinario para modificar la norma y aclarar exactamente lo que no está permitido. Dicha modificación se produjo el 24 de mayo, después de que hubiesen expulsado de clase a mi hija en varias ocasiones sin darme ninguna explicación», manifiesta Díaz.

Efectivamente, y tal y como está publicado en la página web del IES Anaga, en el Consejo Escolar del 24 de mayo se lleva a cabo la «actualización del NOF (Normas de Organización y Funcionamiento) relativo a la indumentaria personal». De esta manera, el artículo 69 queda redactado de la siguiente manera: «Está totalmente prohibido el uso de gorras, así como cualquier prenda que cubra la cabeza. El alumnado deberá llevar una vestimenta adecuada (no está permitido el uso de tops donde quede parte del cuerpo al descubierto y escotes pronunciados, ropa con transparencias, así como shorts por encima del medio muslo, cholas de playa, etc.). La vestimenta debe ser discreta y no está permitido el uso de accesorios como pelucas u otros complementos si no son con fines educativos (celebración del Carnaval, Día de Canarias, obras de teatro, danza, etc.), y está totalmente prohibido el uso de cualquier prenda de vestir e, incluso, mochilas o maletas que sean susceptibles de ser consideradas inaceptables por las imágenes o símbolos que muestren. El incumplimiento de esta norma será considerada como una falta leve, aplicándose en su caso la normativa vigente».

Desde el citado centro se hace referencia a esta norma y se asegura que la menor no ha sido expulsada del colegio. Cuando se pregunta sobre las expulsiones de clase a las que hace referencia el padre, desde el centro se indica a este periódico que se informará a la directora sobre las cuestiones planteadas, pero esta no se pone en contacto con este medio.

En este instituto, además del vídeo en las redes sociales, protagonizado por otra alumna del centro, criticando esta norma, y de la denuncia de este padre, también se están recogiendo firmas por parte de los alumnos. «Seguiré luchando para que no se atente contra derechos fundamentales. Mi hija va vestida como cualquier otra niña, con la ropa que se encuentra en las tiendas hoy en día. Si yo que soy el padre, no lo veo mal, por qué la dirección de un centro público sí tiene que considerarlo así. El Gobierno de Canaria debería regular una regla general para todos los centros públicos sobre la indumentaria y no dejar estas decisiones en mano de los institutos o de quienes los dirigen. Si hace claro, no entiendo por qué es tan malo que lleve una camisa más corta. El problema no está en cómo visten las jóvenes, sino en quiénes y cómo las miran», declara José Alberto Díaz.

Este padre asegura que su hija, después de lo sucedido, «no está bien». «Ella no entiende por qué no se puede poner un top si hace calor. Me han llamado desde el Conservatorio, que también acude allí, diciéndome si le pasa algo a mi hija, porque llora en clase y está algo despistada. Sé que lo está pasando mal. Es una niña que saca muy buenas notas y nunca había pasado por algo así», concluye.