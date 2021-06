La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un plan para fomentar la natalidad, que permitirá a las mujeres embarazadas menores de 30 años recibir un total de 14.500 euros y conseguir que Madrid sea "la región de las familias".

Así lo ha anunciado durante la primera jornada del Debate de Investidura que se ha celebrado hoy en la Asamblea de Madrid, donde ha destacado que se marca la "protección de la maternidad como uno de los ejes más importantes de la Legislatura" y que su Gobierno va a abordar el "reto de la natalidad de forma decidida".

"Queremos un Madrid que apueste por la vida. Una región donde los niños sean los protagonistas. Una región capital, pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya. La región de las familias. La protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura", ha defendido Ayuso.

Esta ayuda se configurará como un abono mensual de 500 euros que recibirán las mujeres gestantes menores de 30 años desde el quinto mes de embarazo y hasta que su hijo cumpla los dos años de edad.

Con esta medida, la Comunidad quiere seguir apostando por "proteger y garantizar los derechos de todas las familias madrileñas, independientemente de su número de miembros o situación personal", y evitar que la falta de posibilidades económicas obstaculice la formación de un proyecto familiar en la región.

Diez años empadronadas en Madrid

Como ha avanzado Ayuso, podrán beneficiarse de esta ayuda todas las mujeres menores de 30 años de la región que, en el momento de su embarazo, lleven al menos 10 años empadronadas en la Comunidad de Madrid y cuyos ingresos no superen los 30.000 euros anuales. La percepción de este ingreso de 500 euros durante 29 meses (14.500 euros en total) será totalmente compatible con el desempeño de una actividad laboral remunerada por parte de las beneficiarias.

El Gobierno estima que anualmente podrán optar a esta ayuda entre 12.000 y 14.000 mujeres y que supondrá una inversión cercana a los 250 millones de euros en cada ejercicio.

Además, las mujeres embarazadas de hasta 35 años tendrán prioridad en la presentación de solicitudes de alquiler de vivienda dentro del Plan Vive, y todas las madres de la región que estén en desempleo, independientemente de su edad, podrán participar en bolsas de trabajo específicas adaptadas a sus necesidades y en planes de formación con soporte educativo en caso de que quieran completar sus estudios.

El muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central

Por otro lado, Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid es "el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central".

"Vivimos tiempos anómalos en la política española. El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el Gobierno central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española", ha proclamado.

Así, ha subrayado que "la decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas; el abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la protección de la clase media, el ataque a la prensa y a los jueces por parte del Gobierno central, también".

"Tanto es así que el partido que hoy sustenta mayoritariamente al Gobierno de España ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el segundo y líder de la oposición, sino el tercero", ha trasladado dirigiéndose a la bancada del PSOE.

Los indultos son "inmorales"

Ayuso ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid se ha convertido "en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira".

En este punto, ha hecho hincapié en que "el indulto que el PSOE y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral". "La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera confiscatoria se convierte en una condena para todos los españoles, que no piden que el gobierno tenga más dinero, sino que gaste menos", ha apuntado a continuación.

La dirigente madrileña ha proclamado que desde la Comunidad de Madrid van a trabajar "para toda España porque Madrid es una España dentro de otra". En el uso de sus competencias, reivindicarán "la unidad nacional, la sensatez en la política, la bajada de impuestos y la libertad".

Para la presidenta regional, "es preciso recobrar los valores de la Transición Democrática que hoy desprecian numerosos dirigentes del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda".

A su juicio, "es imprescindible que se deje de amenazar al poder judicial, a la Prensa y a cualquiera que no se mueve a conveniencia de Sánchez". "Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido porque el gobierno central no tiene rumbo, o no traza más caminos que los que le dictan desde la ultra izquierda, los separatistas y los herederos de ETA", ha declarado.

Ayuso ha incidido en que "esos caminos de Sánchez negociados en la oscuridad, sin ninguna transparencia, ocultos a la Democracia, conducen al precipicio, que es donde parece que algunos miembros del Gobierno se preparan para saltar".

Solo nueve consejerías

Además, Ayuso ha anunciado que su Gobierno estará compuesto por solo nueve consejerías, frente a las 12 que tuvo en la anterior legislatura con Ciudadanos.

Así lo ha avanzado la dirigente madrileña durante el primer día del debate de investidura que se está celebrando en la Asamblea de Madrid. "Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con cuatro vicepresidencias, la Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá con nueve departamentos y ninguna vicepresidencia", ha expuesto.

Ayuso ha reconocido que esta decisión implica pedir "muchos esfuerzos" a sus consejeros y a sus equipos, pero "el mensaje" a la sociedad madrileña quiere que sea "claro": "Si todos nos tenemos que apretar el cinturón, empecemos por los gobernantes", ha defendido.

Para la futura presidenta, nueve consejerías para desarrollar el proyecto refrendado por las urnas que tiene, como pilar básico, la "rebaja de impuestos mayor de la historia de la Comunidad", que presentarán este otoño.

Ya hace dos meses Ayuso mostró su predisposición y se comprometió en campaña a reducir el número de consejerías de 13 a 10, haciendo también un guiño a Vox, que ha exigido desde el inicio de la anterior legislatura la reducción del número de diputados y consejeros.