Las piezas siguen cuadrándose en el tablero. Concluida la página de indultos, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, siguiente pantalla, ya previsible: la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Y ya hay fecha. Ambos presidentes se entrevistarán en la Moncloa por primera vez el próximo martes, 29 de junio de 2021, a las 17 horas.

Sánchez y Aragonès hablaron el pasado día 4 por teléfono, tras la investidura del dirigente republicano, para emplazarse a un despacho formal entre ambos. Quedaron, en aquella conversación de 40 minutos, "fluida y productiva", que se reunirían en Madrid, en la Moncloa, antes de que concluyera el mes. Así será finalmente. El primer encuentro entre ambos tendrá lugar justo una semana después de la aprobación de la medida de gracia para los presos del procés. La cita, ya por la tarde, mantiene el Consejo de Ministros para la mañana de ese martes.

Fuentes oficiales de la Moncloa añadieron otra fecha: el 9 de julio, viernes, el presidente recibirá en la Moncloa a la recién investida jefa del Ejecutivo autonómico madrileño, la popular Isabel Díaz Ayuso, que arrolló al PSOE en las elecciones del pasado 4 de mayo. "En ambos casos, como ya ocurriera con la reciente reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del Gobierno dialogará con sus interlocutores sobre las cuestiones más importantes y urgentes de sus respectivos territorios, entendiendo estos encuentros como un intercambio necesario sobre las principales necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya y Madrid", indicaron desde la Secretaría de Estado de Comunicación en un mensaje a los medios.

Que la reunión de los dos presidentes estaba al caer se veía venir desde primera hora de la mañana. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señaló este miércoles en RAC1 que el despacho entre Sánchez y Aragonès se celebraría una fecha "inminente", como paso previo a la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. Ambos presidentes, dijo, hablarán de cooperación y presidentes y de lealtad institucional, en sus palabras: "Nosotros somos también el Gobierno de Catalunya. No hemos practicado la política de la negación de Catalunya".

Calvo defendió que los indultos a los nueve condenados por el impulsar el 1-O en Cataluña frente a la amnistía, que considera que "no existe en ninguna democracia". "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el Poder Judicial no existe", sentenció en RAC1. Cosa bien distinta es la reforma del Código Penal para rebajar la sedición, compromiso que se desplegará en esta legislatura -aunque aún no hay fecha, "porque hay tipos penales que hay que actualizar conforme a parámetros europeos".

El Ejecutivo espera, y así lo ha reiterado el presidente, que la concesión de los indultos abra una nueva página en la relación de Cataluña con el resto de España y se puedan, poco a poco, recomponer los lazos institucionales y afectivos. Fuentes gubernamentales ya señalaban este martes que el "escollo" para el diálogo era, precisamente, la permanencia en prisión de los referentes del 1-O. Ahora la esperanza es que el Govern se ponga a trabajar con el Gobierno, dijo Calvo, velando por el interés general "desde la libertad de todos y sin que nadie tenga que renunciar" a sus ideas.

La situación judicial de Carles Puigdemont es, para la Moncloa, bien distinta. Porque los indultados "se quedaron a asumir las consecuencias de sus actos".