El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este viernes que los brotes de Covid-19 detectados en varios puntos de España entre estudiantes que viajaron a Baleares por fin de curso "afectan a diferentes institutos de la Comunitat Valenciana" aunque no ha precisado cuáles son y en qué localidades están ubicados. Por ahora, según fuentes de la Conselleria de Sanitat, hay 67 personas positivas, pero se trata de una cifra provisional porque el caso sigue abierto. Los síntomas de todos los afectados

Relacionadas España abre la vacunación a los adolescentes pero siguen sin ser prioritarios

Puig ha explicado respecto a la variante de estos brotes que "en este momento no se tiene constancia" de cuál es y ha apuntado que esa es una cuestión "se está estudiando por parte de la Conselleria de Sanitat".

Asimismo, ha asegurado que "no es aconsejable en este momento que se hagan este tipo de viajes" y ha pedido "prudencia" frente a la Covid-19, así como a los jóvenes que mantengan el esfuerzo, "muy grande", que han hecho hasta el momento para cumplir las restricciones sanitarias y contribuir a detener la pandemia.

El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido en Vallibona con el alcalde de la localidad, Juan José Palomo, y con vecinos, preguntado por los contagios producidos a partir de los viajes de fin de curso realizados a Baleares recientemente y por el brote detectado a partir de esta circunstancia en Elche.

Varios institutos

"La variante aún en este momento no se tiene constancia, se está estudiando por parte de la Conselleria de Sanitat", ha respondido el responsable autonómico. "Lo que sí que sabemos es que los brotes que se han producido afectan a diferentes institutos de la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Tras ello, Ximo Puig ha apuntado que "es bien cierto" que "no es aconsejable en este momento que se haga este tipo de viajes" y ha aseverado que hay que tener en cuenta que "el problema es que ese segmento de la población", el de la juventud, "es el que todavía no hemos vacunado". Así, ha resaltado que ese colectivo puede "finalmente contagiar a otras personas de los otros segmentos que aún no están definitivamente vacunados".

"Por tanto, creo que hay que actuar con prudencia", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que la decisión, a partir de este sábado, de poder no usar la mascarilla en espacios abiertos y con la distancia de seguridad adecuada, no supone "el final a la mascarilla" sino "el adiós en determinadas circunstancias".

Puig ha insistido en la necesidad de "ser prudentes" porque el virus todavía "está entre nosotros". "Hay muchas personas jóvenes que en los últimos días están siendo infectadas y contagiadas por el virus. Por tanto, aún no hemos superado la pandemia. Estamos mucho mejor y cada día que pase en esta ofensiva de la vacunación vamos a mejorar pero no está superada" la crisis sanitaria, ha planteado.

"Mucha, mucha prudencia"

Te puede interesar: Buscando Respuestas La variante Delta del coronavirus vuelve a poner en jaque al mundo: estos son los peligros que entraña su expansión

De este modo, el presidente de la Generalitat ha repetido la "necesidad de ser prudentes" y ha pedido a los jóvenes que el "gran esfuerzo" que han hecho "en todo este tiempo" de pandemia para frenarla lo mantengan. "Lo han de mantener también en estas semanas, en estos meses que faltan. Falta muy poco para que ellos puedan estar inmunizados y podamos ir aterrizando definitivamente en la normalidad", ha afirmado.

Ximo Puig ha comentado que mientras se producen "noticias" que "no son positivas" y ha aludido a "algunas excursiones escolares que ha habido a las islas Baleares" en las que "ha habido también algún tipo de brote". Ha añadido que también hay algún contagio "muy anexado a lo que es el ocio" y ha reiterado que se debe "ser consciente" de que "la mascarilla aún es necesaria" y de que se debe "actuar con mucha, mucha prudencia".