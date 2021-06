La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha afirmado este miércoles que "está sobre la mesa" enfocar la vacunación contra el Covid-19 en los grupos con mayor transmisión, como los jóvenes, si bien hay que evaluar el riesgo-beneficio de la medida. En todo caso, será la Comisión de Salud Pública la que decida la estrategia de vacunación.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde ha inaugurado el seminario 'Medicina de precisión: ciencia y tecnología al servicio de la transformación del sistema sanitario', y en la que ha estado acompañada por la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y coordinadora del Programa de Medicina Predictiva de IMPaCT, Marina Pollán.

A preguntas de la prensa sobre los diferentes brotes relacionados con el ocio juvenil en diversas comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y la posibilidad que se plantean algunas regiones de vacunarlos, Yotti ha recordado que la estrategia de vacunación "es de país", aprobada por la Comisión de Salud Pública, y hasta ahora se ha conseguido desplegar de forma homogénea.

En este sentido, ha valorado que la decisión de continuar con grupos etáreos e "ir todos a la vez" ha dado "muy buenos resultados".

Cuestionada sobre las variantes, entre ellas las nuevas como la Lambda, de la que ya se han confirmado casos en Cantabria, o el avance de la Delta en Portugal, Yotti ha apuntado, en relación a la segunda, que los casos "se van incrementado" porque las fronteras "son muy difíciles en un mundo globalizado".

"Tranquilos, aún no estamos; estamos en pandemia, no ha terminado y no podemos bajar la guardia", ha advertido, y ha remarcado la importancia de "estar vigilantes" y de la vacunación, que avanza "a mucha velocidad".

En este sentido ha destacado el "altísimo" nivel de aceptación de la vacuna en España, con el 85% de la población vacunada o con intención de hacerlo en cuanto pueda.

"La campaña avanza de forma exponencial y eso es bueno. Podremos estar tranquilos cuando todos en el mundo estemos vacunados", ha subrayado.

Al respecto, Pollán se ha referido a estrategias de vacunación diferentes, como la de Reino Unido, que optó por priorizar la primera dosis para llegar a más población cuando los ensayos clínicos apuntaban que incluso para las cepas habituales la protección no era óptima. "Y se ha visto que realmente, frente a las nuevas variantes, es muy importante tener las dos dosis".

"La protección no es del 100% en ninguna de las vacunas pero las personas que tienen dos dosis están mucho mejor protegidas que aquellas que solo recibieron una", ha señalado.

"Estamos vigilando"

Yotti ha querido transmitir que desde los centros de investigación españoles "estamos vigilando" y ha confiado en "podernos anticipar" a la evolución del virus.

En este sentido ha recordado que el Centro Nacional de Microbiología encargó al Carlos III la coordinación de los laboratorios que en toda España están haciendo secuenciación del virus, funcionado con una red, lo que "es un hito", porque "por primera vez nuestro país tiene una red de laboratorios orientados a la salud pública y están vigilando".

"Si no nos preocupara, no la variante Delta, sino cualquiera, las que pudieran llegar, no se hubiera montado este despliegue", ha señalado Yotti, que espera además poder consolidar esta red con fondos europeos, de modo que no solo sirva para el Covid sino que se mantenga en el tiempo "porque la vigilancia epidemiológica y microbiológica es fundamental".

En este sentido, Pollán también confía en que el sistema de centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, que incluye no solo Covid, también pueda mantenerse en el tiempo porque es una herramienta "que contribuirá a estar más preparados" para esta y otras alertas.