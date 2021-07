El Concello de Sada ha recibido unas trescientas solicitudes para visitar los jardines del pazo de Meirás en los últimos cuatro días. El Concello ha cubierto ya todos los itinerarios disponibles hasta el próximo 11 de julio, informa el Ejecutivo municipal, que admite que los trabajadores que tramitan las citas están desbordados por el “aluvión” de peticiones. “Vamos a poner a disposición de los interesados un formulario para intentar agilizar los trámites. Intentamos responder personalmente a todos, pero es muy difícil cuadrar las fechas”, explica la concejala de Cultura, Paola Mondaca.

Tras 82 años en manos del dictador Francisco Franco y sus herederos, la finca abrirá sus puertas a los visitantes hoy como patrimonio público. Durante los primeros días los recorridos estarán reservados a víctimas de la represión franquista, entidades memorialistas e historiadores Los itinerarios durarán hora y media y se ofrecerá información sobre la historia de la finca en época de Emilia Pardo Bazán y durante la dictadura y, ya en democracia, las movilizaciones sociales que allanaron el camino a la demanda que propició su recuperación para el patrimonio público (aún de forma provisional).

Represaliados sadenses como Amable Carballeira, presos gallegos del franquismo como Xan Castro, Xesús Diaz o Manuel Villares y familiares de destacados opositores a la represión franquista como Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda, Camilo y Xosé Díaz, hijos de Isaac Díaz Pardo; María Flor Baena, hermana de Humberto Baena Alonso, una de las últimas personas ejecutadas por el franquismo (fusilado el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares); o Elvira Souto, compañera de Moncho Reboiras serán las primeras personas en visitar el pazo de Meirás.

Estarán presentes también representantes de asociaciones memorialistas como la Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, a Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, a ARMH de Marín, la Fundación Alexandre Bóveda, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, a Asamblea Republicana de Vigo Amig@ da República, a CRMHB, el Instituto de Estudos Miñoranos, a Fundación Luis Tilve e la Asociación Irmáns Suárez Picallo. “No son todas las asociaciones ni todas las víctimas del franquismo las que podrán acceder en estos primeros tres días de visitas por el cupo de los grupos por el covid-19” , apuntan desde el Concello, que avanza que contactarán con más familiares de represaliados y entidades para invitarles a visitar este “lugar simbólico de recuperación de la memoria histórica, tras ser recuperado e incorporado al patrimonio público”.

El Concello de Sada avanza también que el sábado 3 se realizará una visita institucional a la que están invitadas todas las personas que formaron parte de las corporaciones desde el año 2007, año en el que se instó la incoación del expediente por el que se declaró el pazo Bien de Interés Cultural, hasta la actualidad. El día 4 comenzarán los itinerarios para el público en general.

El Concello de Sada, en colaboración con la Asociación Irmáns Suárez Picallo, ha editado una guía para visitar el pazo. El itinerario partirá de O Paciño (la réplica del pazo que el dictador mandó realizar para su hija), rodeará As Torres, se asomará al hall y la capilla y después se dirigirá a la antigua Granja, se adentrará por el paseo de bambúes, el de magnolios y el de Pardo Bazán hasta desembocar en la casa de Josefa Portela, ocupada durante el franquismo. El itinerario finalizará en el monolito conmemorativo de la visita de los reyes en 1927. La visita se detendrá en los conjuntos del jardín, como los restos del pazo de Dodro, que el dictador mandó trasladar a Meirás.

La Diputación aprobó este miércoles una moción de Marea Atlántica para instar a la Xunta a modificar el decreto BIC para incorporar los bienes asociados al sitio histórico. El PP votó en contra y defendió la necesidad de un convenio con el Estado.